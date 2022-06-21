"Роскосмос" покажет затмение с "Лахта Центра" в прямом эфире

Два астрономических события за один день.

В среду, 12 августа, жители России смогут увидеть сразу два астрономических события. Вечером в европейской части страны будет видно частичное солнечное затмение, а в ночь на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Пик приходится почти на новолуние, поэтому Луна не будет мешать наблюдениям, пишет РБК.

В Москве будет видно только начало частной фазы — примерно в 20:00, почти одновременно с заходом Солнца. Фаза составит около 3%, на улице не потемнеет. Наиболее удачные районы для наблюдения — Калининградская область, Петербург, Карелия и Мурманская область, где максимальная фаза достигнет 0,85. "Роскосмос" проведёт прямую трансляцию с крыши "Лахта Центра" в 19:50 мск. Для безопасного наблюдения нужны специальные очки — обычные солнцезащитные не подходят.

Главное условие — тёмное небо. В городе за час можно увидеть до пяти метеоров, в хороших условиях — до сотни. Для максимально тёмного неба придётся уехать примерно на 100 км от Москвы — в районы за Рязанью и Тулой. В Москве можно попробовать Лосиный Остров или лесопарки с открытыми опушками. Пик активности — с полуночи до 4 утра. Смотреть лучше в зенит, дав глазам 30 минут на адаптацию. Никакой оптики не нужно — достаточно тёплой одежды и открытого горизонта.

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Фото: Piter.TV