На Западе признали полное превосходство России в воздухе на Украине

Это стало возможным благодаря блокированию доступа Украины к Черному морю.

Авиация Вооруженных сил России сейчас обладает полным превосходством в воздушном пространстве на территории Украины. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

Он отметил, что российская армия диктует условия на фронте после того, как вывела из строя украинские порты и установила абсолютное господство в воздухе

У Украины больше нет противовоздушной обороны. Именно поэтому Зеленский постоянно выпрашивает у Трампа ракеты Patriot. Ларс Берн, аналитик

Эксперт напомнил, что российские войска наносят мощные удары по всей территории Украины, а у Киева нет противовоздушной обороны. По словам Берна, это позволяет российской стороне контролировать воздушное пространство без сопротивления со стороны противника.

Ранее военкоры заявили, что Украина потеряет доступ к черноморским портам из-за атак ВС России на инфраструктуру.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)