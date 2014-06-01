  1. Главная
Военкоры раскрыли секретную цель ударов по Украине
Вчера, 23:18
shikhelen

Атаки на инфраструктуру могут привести к потере Украиной доступа к черноморским портам.

Украина может утратить выход к Черному морю в результате систематических ударов по ее портовой и энергетической инфраструктуре. Об этом в телеграм-канале рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Удары по объектам в Одесской области осуществляются практически на ежедневной основе. Основной целью атак, по мнению эксперта, является морская логистика, включая зерновой коридор и грузоперевозки через порты Дуная.

Российская армия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в ночь на 23 декабря. Российский военкор Евгений Поддубный пояснил, что атака была направлена на затруднение производства вооружений и срыва логистических операций противника. По оценкам Александра Коца, потеря Украиной контроля над черноморским побережьем стала возможной после ее атак на суда так называемого российского "теневого флота". 

Фото: pxhere.com

