Атаки на инфраструктуру могут привести к потере Украиной доступа к черноморским портам.

Украина может утратить выход к Черному морю в результате систематических ударов по ее портовой и энергетической инфраструктуре. Об этом в телеграм-канале рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Удары по объектам в Одесской области осуществляются практически на ежедневной основе. Основной целью атак, по мнению эксперта, является морская логистика, включая зерновой коридор и грузоперевозки через порты Дуная.

Российская армия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в ночь на 23 декабря. Российский военкор Евгений Поддубный пояснил, что атака была направлена на затруднение производства вооружений и срыва логистических операций противника. По оценкам Александра Коца, потеря Украиной контроля над черноморским побережьем стала возможной после ее атак на суда так называемого российского "теневого флота".

Кремль отреагировал на слова Рютте о российских летчиках и моряках.

Фото: pxhere.com