Венгрия не даст Украине зелёного света в ЕС без выполнения требований

Будапешт намерен добиваться от Киева возвращения прав венгерскому меньшинству в Закарпатье.

Новое правительство Венгрии, сформированное премьер-министром Петером Мадьяром, не поддержит ускоренное присоединение Украины к Европейскому союзу. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, выступая на слушаниях в парламентском комитете по делам ЕС.

Присоединение Украины к Европейскому союзу должно основываться на заслугах и выполнении строгих условий. Анита Орбан, кандидат на пост главы венгерского МИД

Орбан подчеркнула, что новое правительство будет добиваться от украинских властей возвращения прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. По её словам, под её руководством внешнеполитическое ведомство будет вести "серьёзную дипломатическую работу по защите интересов своей страны, а не заниматься какими-то политическими играми".

Предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном также пыталось добиться от Киева восстановления прав этнических венгров, но безуспешно. Разногласия по этому вопросу стали одной из главных причин серьёзного ухудшения отношений между двумя соседними странами.

