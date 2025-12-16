Имущество коррупционеров и штрафы предателей Миронов предлагает отдать фронту

Председатель партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил направлять штрафы с иноагентов и других лиц, "очерняющих Россию", а также конфискованное у коррупционеров имущество на нужды специальной военной операции. По его словам, принятый Госдумой закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом, необходимо дополнить нормой о целевом расходовании полученных средств.

Абсолютно правильная инициатива, которая была принята при поддержке "Справедливой России". Все, кто очерняет нашу страну, её прошлое и настоящее, её защитников, должны нести ответственность. Принятый закон закрепляет принцип неотвратимости наказания для всех, кто гадит своей стране, но кормится за счёт неё. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Он напомнил, что партия давно предлагает направлять штрафы и конфискованное имущество всех, кто совершает преступления против интересов России, включая коррупционеров, на поддержку участников СВО. В качестве примера Миронов привёл решение суда, который на этой неделе подтвердил взыскание с бывшего руководства "Роснано" 3,892 млрд рублей и 20,45 млн долларов США. Ответчиками были указаны Анатолий Чубайс и бывшие зампреды правления.

Вор, предатель и беглец – полный набор! И очень хорошо, что СВО помогает избавить Россию от таких, как Чубайс. Жаль, не удалось упечь его за решётку, но, надеюсь, это временно. А ещё надеюсь, что наша финансовая разведка, другие спецслужбы и правоохранительные органы найдут все его активы и обратят их в пользу государства. Все – от релокантов и иноагентов до экстремистов и террористов – должны знать: за свои преступления они будут расплачиваться, в том числе деньгами и имуществом. Чем очень помогут тем, кого они ненавидят, – патриотам России. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

