Пьяный киришанин решил разбудить город холостыми выстрелами

Он признался, что выстрелил трижды из хулиганских побуждений.

В полицию Киришского района Ленинградской области 30 мая около восьми часов утра позвонили обеспокоенные жители. Они сообщили, что неизвестный стреляет из пистолета у дома на Советской улице в городе Кириши.

Полицейские оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Установлено, что мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, вышел на улицу вынести мусор и трижды выстрелил в воздух из ранее приобретённого через маркетплейс охолощённого пистолета марки "ТТ". После этого он скрылся, но был быстро найден.

В результате хулиганской выходки никто не пострадал. Оружие изъято, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отделе полиции на стрелявшего составлен административный протокол за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что смертельная авария на "Скандинавии" унесла жизни трёх человек из-за отбойника.

Фото: PIter.TV