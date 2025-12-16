В Петербурге согласовали облик храмового комплекса на улице Ворошилова

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы, который планируется построить на улице Ворошилова (участки 13, 14). Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе комитета. Проект разработан ЗАО "Петербургский НИПИГрад".

В состав комплекса войдут большой храм и мемориальная колокольня-памятник погибшим защитникам Отечества. Сам храм выполнен в крестообразной форме, рассчитан на 800 прихожан и состоит из нижнего и верхнего уровней. Он имеет трёхчастный алтарь, два придела с апсидами и притвор с двумя апсидами. Венчают здание пять куполов: один главный многосветный и четыре декоративных.

На цокольном этаже разместятся богослужебные помещения, крещальня, библиотека с кабинетом, лекционный зал, иконная лавка, комната отдыха священников и другие комнаты. Территорию будущего комплекса благоустроят: организуют зелёные зоны, автостоянку и места для хранения велосипедов.

Напомним, в начале 2026 года продвинулся вопрос о воссоздании храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной. Проект получил положительную оценку профильных ведомств и ожидает разрешения на строительство. Также спикер петербургского парламента Александр Бельский ранее рассказывал о ходе строительства храма у Пискарёвского кладбища: расстояние от храма до мемориала составит ровно 900 шагов — в память о 900 днях блокады. Стройка идёт по графику.

Фото: КГА