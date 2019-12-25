На улице Десантников построят спорткомплекс с зонами для настольного тенниса и магазином спортивных товаров

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний вид будущего спортивного здания на улице Десантников (участок 39, северо-западнее дома 34). Проект по заказу ООО "Алекс Фитнес" разработала компания "СТЕП". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Внутри разместят залы для настольного тенниса, магазин спортивных товаров, тренерские, раздевалки с душевыми и медицинские кабинеты.

Фасад сделают с горизонтальным членением: нижняя часть — сплошное витражное остекление в пол, что создаст эффект открытости. Верхнюю облицуют сэндвич-панелями и металлокассетами.

Территорию благоустроят: организуют парковки и велопарковки, высадят зелёные насаждения.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре