На перекрестке Коммуны и Косыгина водитель Hyundai сбил самокатчицу

Петербургские росгвардейцы оказали доврачебную помощь 17-летней девочке, которая пострадала в ДТП на пересечении улицы Коммуны и проспекта Косыгина. Ее сбил водитель автомобиля Hyundai.

Авария произошла днем 27 мая. Девушка двигалась на арендованном электросамокате. В результате столкновения машина получила повреждения переднего бампера.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали медиков скорой помощи. Пока они ожидали врачей, потерпевшую укрыли от дождя курткой и термоодеялом. Состояние самокатчицы оценили как тяжелое, она была госпитализирована. А 77-летнего автовладельца передали полицейским. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти