На перекрестке Коммуны и Косыгина водитель Hyundai сбил самокатчицу
Сегодня, 17:24
77-летнего автовладельца передали полицейским.

Петербургские росгвардейцы оказали доврачебную помощь 17-летней девочке, которая пострадала в ДТП на пересечении улицы Коммуны и проспекта Косыгина. Ее сбил водитель автомобиля Hyundai. 

Авария произошла днем 27 мая. Девушка двигалась на арендованном электросамокате. В результате столкновения машина получила повреждения переднего бампера. 

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали медиков скорой помощи. Пока они ожидали врачей, потерпевшую укрыли от дождя курткой и термоодеялом. Состояние самокатчицы оценили как тяжелое, она была госпитализирована. А 77-летнего автовладельца передали полицейским. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на трассе А-114 в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Погибли трое. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

