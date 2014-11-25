Иностранке аннулировали ВНЖ в Петербурге из-за поездки в гости

Иностранке аннулировали вид на жительство в Петербурге из-за отъезда в гости вместе с мужем. В момент, когда к женщине пришли с проверкой, ее не оказалось на месте. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Женщина приехала из Молдовы. В Петербурге она встретила будущего супруга, пара поженилась и прожила в браке несколько лет. После этого муж молдованки ушел на специальную военную операцию. Все это время женщина жила в Северной столице со свекровью, пока ей не пришло оповещение об аннулировании ВНЖ.

В Смольнинском районном суде рассмотрели дело об аннулировании вида на жительство. Решение было принято из-за предполагаемой недостоверной информации о месте жительства. Супруга участника судебных разбирательств пыталась оспорить решение миграционных служб. В ходе процесса выяснилось, что на момент проверки пара находилась в гостях. Это подтвердила свекровь женщины.

Суд установил, что решение об аннулировании ВНЖ было принято с нарушением закона и ущемляет право молдованки на неприкосновенность личной и семейной жизни. В итоге суд удовлетворил иск и признал решение МВД незаконным.

