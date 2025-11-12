В Петербурге снимают рождественскую сказку "Щелкунчик"

В Петербурге начались съемки рождественской сказки "Щелкунчик". Картина вдохновлена произведением Гофмана и созданным по его мотивам балетом Чайковского, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Пиотровский отметил, что фильм будет очень красивым: исторические локации города, масштабные декорации и сильный актерский состав. В главных ролях снимаются Марк Эйдельштейн и София Лопунова. Светлана Ходченкова играет мадам Дроссельмейер, а Евгений Миронов воплотит на экране образ великого композитора.

Съемки проходят при поддержке Фонда кино. По оценке "Петербург2", проект обещает стать не только ярким визуальным событием, но и глубоким погружением в эпоху и творчество Чайковского.

