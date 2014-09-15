Балет "Щелкунчик" в Мариинском театре можно будет посмотреть за 6-45 тыс. рублей

Цены зависят от даты и места в зале.

Мариинский театр в Петербурге начал продавать билеты на балет "Щелкунчик". Стало известно, во сколько горожанам обойдется просмотр постановки.

Как пишет "Бриф24", цены варьируются от 6,2 до 45 тыс. рублей в зависимости от даты и места в зале. Самые дешевые места оказались в пятом ряду третьего яруса до 7 декабря. Билеты в первый ярус и задние ряды партера стоят около 11,2 тыс. рублей, в бельэтаже и переднем партере – по 15 тыс. рублей.

После 13 декабря цены повышаются: галерка – от 7,5 тыс. рублей, первый ярус – 13,5 тыс. рублей, бельэтаж – 18 тыс. рублей. К 27 декабря диапазон цен составил от 12 до 35 тыс. рублей, а на вечерние показы 30 и 31 декабря – от 13 тыс. рублей в галерке и до 45 тыс. рублей в партере. Со 2 января 2026 года минимальные цены начинаются от 10-11 тыс. рублей, максимальные – 24-28 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в связи с ажиотажем на билеты накануне сайт Мариинки перестал работать.

Фото: unsplash