Петербург вошёл в топ‑5 городов для деловых поездок весной 2026 года

Самая дорогая поездка обошлась в 1,2 млн рублей — в Каир.

Весной 2026 года Санкт‑Петербург оказался в числе наиболее популярных городов для деловых поездок, как показали аналитики. Об этом сообщает "МК‑Петербург".

По данным исследований, в весенний период текущего года командировки сотрудников российских компаний преимущественно осуществлялись по внутренним направлениям, доля которых составила 86,9%. Наиболее востребованными городами для деловых поездок стали Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наиболее значительные расходы на командировку были зафиксированы при поездке шести сотрудников в Пермь, где недельное проживание обошлось в 375 тысяч рублей.

Наиболее популярными зарубежными командировочными направлениями являются Китай, Беларусь, Турция, Казахстан и Узбекистан. Весной этого года самой дорогой оказалась поездка в Каир: компания потратила 1,2 млн рублей на проживание шести человек в пятизвёздочном отеле. Средняя длительность зарубежной командировки — 2,9 дня, тогда как российские командировки в среднем занимают 2,1 дня.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург обгонит Москву по длительности светового дня на полтора часа.

Фото: Piter.TV