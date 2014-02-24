Россиянам раскрыли места для астротуризма

Путешественники направляются Мурманскую область и на Кавказ.

На российской территории астротуризм из нишевого увлечения для любителей космического пространства превратился в модное направление для путешествий. О популярных местах и перспективных направлениях журналистам телеканала "360.ru" рассказал генеральный директор туристической компании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов. Эксперт заметил, что сейчас граждане платят несколько тысяч рублей за шатер только для того, чтобы провести ночь под метеорным потоком Персеиды.

У нас, например, в этом году был бум туристов из Китая, которые приезжали в Мурманскую область смотреть на наше северное сияние. Это тоже астротуризм. Дмитрий Арутюнов, эксперт

По данным от специалиста, в Центральной России фиксируется слишком много искусственного света для того, чтобы успешно наблюдать за астрономическими явлениями. Гораздо более подходящие условия сложились на Кавказе. Дмитрий Арутюнов добавил, что и вне гор можно провести ночь под звездопадом.

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