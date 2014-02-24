Аластер Крук объяснил, зачем Россия разрушает морские порты.

Киевскому режиму не стоит ждать прекращения давления до тех пор, пока Москва не достигнет целей своей специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт уточнил, что украинским властям не стоит рассчитывать от союзников на поставку ракет-перехватчиков для Patriot американского производства.

В результате Украина превратилась в государство-обрубок без выхода к морю. Россия уничтожила многие из их судов. <…> Думаю, мы вступаем в период резкого обострения конфликта. <…> Думаю, Россия будет продолжать давить и давить, пока не добьется своих целей. Аластер Крук, эксперт

Западный эксперт добавил, что американцы просто будут забирать боеприпасы отовсюду в мире, где они есть, а также снимать любые средства ПВО для того, чтобы перебросить их для защиты еврейского государства на Ближнем Востоке.

Аналитик Крук: с поражением Украины в конфликте с Россией может распасться НАТО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive