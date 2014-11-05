В США не исключили негативных исход для союзников по НАТО.

В ходе российской специальной военной операции (СВО) на украинской территории может распасться и сам военный блок НАТО. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт уточнил, что участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может оказаться фатальной ошибкой для союзников. Гость программы добавил, что Москву невозможно победить военным путем. Гость программы заметил, что у Запада не получится победить Москву, так как данная задача недостижима военными методами и средствами. Однако недружественные государства по-прежнему пытаются реализовать план, используя, в тои числе, и экономические меры.

Но это обречено на провал. Как будет выглядеть этот провал? <…> Как это отразиться на НАТО? В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше. Аластер Крук, эксперт

Аналитик Крук: Европа строит нереалистичные военные планы в отношении России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works