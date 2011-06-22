Экс-сотрудник Mi6 уверен, что ЕС не сможет обновить архитектуру безопасности к 2027 или 2030 году.

Европейские политические элиты вынашивают нереалистичные планы по формированию региональной военной архитектуры для противостояния с российски руководством. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт уточнил, что странам континента не хватает собственных ресурсов для реализации плана. Таким образом аналитик недоумевает, когда слышит призывы к созданию профильной архитектуры по безопасности уже к 2027 или 2030 году. По мнению Аластера Крука, Европе для этот потребуется не менее двадцати лет. За этот срок военнослужащие наладят снабжение, создадут полноценную инфраструктуру, а также найдут личный состав.

Европа <…> хочет превратить Украину в "железный кулак" на фронте европейской и натовской военной архитектуры против России. То есть Украина, находясь на линии фронта, должна оказывать давление и атаковать Россию из этого положения. Я отношусь к таким заявлениям с серьезным скепсисом. <…> Я не верю, что Европа способна выстроить военную архитектуру. Аластер Крук, эксперт

На Западе напомнили, что Великобритания, например, сейчас даже не может вывести в море военный корабль, поэтому у Соединенного королевства на ходу сейчас только около сорока танков. Оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии, а исправить ситуацию за три года не получится.

Крук: Трамп своими заявлениями саботирует переговоры с Ираном.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen