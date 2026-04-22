В США рассказали о том, что США не могут найти мирный способ разобраться с проблемой на Ближнем Востоке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп громкими и публичными заявлениями саботирует мирные переговоры по урегулированию вооруженного конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт уточнил, что манера лидера Белого дома по тому, чтобы выдавать желаемое за действительное создает для Вашингтона дополнительное препятствие по достижению мира в регионе. Он добавил, что режим прекращения огня не является выходом из проблемы.

Иранский план из десяти пунктов, принятый Трампом как основу для переговоров, не был реализован. Соглашение о прекращении огня с Ливаном нарушается. <…> Что же обсуждать? <…> Посты Трампа "Победа! Победа!" привели к тому, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределенной. Аластер Крук, эксперт

Крук: страны Персидского залива могут отказаться от военных баз США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom