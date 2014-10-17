Крук: страны Персидского залива могут отказаться от военных баз США

В США объяснили, что доверие к Вашингтону в ближневосточном регионе падает из-за ситуации с Ираном.

Из-за вышедшей из-под контроля американо-израильской военной операции на иранской территории государства Персидского залива в будущем могут отказаться от размещения на своей земле американских баз. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Glenn Diesen сделал бывший британский агент разведывательного управления Mi6 Аластер Крук. Иностранный эксперт уточнил, что властям из Тегерана удалось разрушить военные планы вашингтонской администрации, поэтому сейчас военное руководство в Пентагоне пребывает в некой растерянности.

Нам будут звонить из Дубая и говорить: "Убирайтесь отсюда!" <…> Иранцы ведь сказали им: "На вас напали, потому что вы решили содействовать Израилю и США, разместив на своей территории базы и офисы ЦРУ". <…> Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы. Аластер Крук, эксперт

Специалист добавил, что уже сейчас по региональному конфликту можно сделать ряд предварительных выводов. Речь идет о том, что американская администрация находится почти в паническом состоянии. Чиновники считают, что для них существует риск того, что вся операция в Иране выйдет из-под контроля Вашингтона.

Крук: Иран начинает применять новые виды вооружений.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen