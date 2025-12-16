Глава Минфина США: возобновление ударов по Ирану возможно

В Вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе уведомили местных журналистов о том, что терпение властей США не бесконечно и возобновление ударов по иранской территории возможно в том случае, если лидер Белого дома посчитает, что сделка с Тегераном оказалась недостижима. Соответствующий комментарий во время выступления на брифинге со СМИ сделал американский министр по финансам Скотт Бессент. Чиновник ответил на вопрос корреспондентов о том, какое будет будущее у перемирия между США и Ираном после недавнего обмене воздушными ударами.
Наше терпение не безгранично. Президент Трамп всегда предпочтет мирное соглашение... Но если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов вернется.
Скотт Бессент, глава Минфина США
Глава Минфина США не дал прямого ответа, планируются ли новые санкции против РФ.
