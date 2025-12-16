Глава Минфина США не дал прямого ответа, планируются ли новые санкции против РФ

Скотт Бессент напомнил о том, что самые жесткие ограничения ввела именно администрация Трампа, а не Байдена.

Американский министр по финансам при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа Скотт Бессент на брифинге в Белом доме не стал давать местным журналистам прямого ответа на вопрос о том, планируют ли власти страны вводить новый антироссийский санкционный пакет. Глава профильного ведомства указал на то, что предшественники при Джо Байдене не вводили серьезных запретов и ограничений в отношении Москвы. По его словам, речь всегда шла об умеренном воздействии, так как чиновники беспокоились о росте цен на бензин в преддверии американских выборов. Скотт Бессент добавил, то санкционный режим против России был усилен только накануне передачи власти команде нынешнего главы государства Дональда Трампа.

Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти", что мы и сделали. Ни одно другое правительство этого не делало. Так что никто не ввел больше санкций в отношении российской нефти. Скотт Бессент, глава Минфина США

