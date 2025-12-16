Бессент: Оман заверил США в отсутствии планов взимать плату за проход через Ормуз

В Минфине США оценили сова Дональда Трампа о судьбе Омана, если США будут недовольны решениями ближневосточной страны.

Оманское правительство заверило вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в отсутствии у себя планов взимать плату за проход гражданских судов через акваторию Ормузского пролива. Соответствующий комментарий во время выступления на брифинге с журналистами в Белом доме сделал американский министр по финансам Скотт Бессент. Чиновнику задали вопрос о словах лидера США, которые он высказал на заседании своего кабинета министров от 27 мая. Тогда политический лидер отметил, что власти США не допустят установления контроля над Ормузским проливом той или иной страной. Фактически Дональд Трамп пригрозил Оману ударами в случае перехода к подобным действиям.

Я думаю, что президент хотел акцентировать внимание на обеспечении свободы судоходства в проливе. Сегодня утром я провел разговор с послом Омана, и он заверил меня в том, что у них нет планов взимания платы за проход судов через пролив. Скотт Бессент, глава Минфина США

