В США заявили, что не боятся ослабления доллара из-за войны с Ираном

Скотт Бессент рассказал о том, как процентная ставка от ФРС США отреагирует на ближневосточный конфликт.

Американский министр по финансам Скотт Бессент заявил, что его не беспокоит возможность ослабления доллара из-за американо-израильской военной операции, начатой против Ирана на Ближнем Востоке. Соответствуюший комментарий чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе сделал для западного новостного портала Semafor в ответ на вопрос журналистов.

Как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется. Так что я об этом не беспокоюсь. Скотт Бессент, глава Минфина США

Иностранный чиновник дополнительно выразил мнение о том, что Федеральной резервной системе США (ФРС, выполняет функции Центрального банка страны) в условиях вооруженного конфликта в регионе стоит занять выжидательную позицию по вопросу изменения ключевой ставки.

