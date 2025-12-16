Политолог раскрыл неожиданную причину нервной реакции Трампа на удары Израиля и Ирана

Сергей Станкевич полагает, что США планируют сейчас операцию на Кубе, схожую с той, что проводилась в Венесуэле.

Причиной нервной реакции со стороны американского президента Дональда Трампа на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном могут быть планы США по военной операции в отношении Кубы. Такое мнение в беседе с журналистами телеканала "360.ru" высказал российский политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Эксперт пояснил, что лидер Белого дома мог начать свое планирование по операции против Гавани по примеру той миссии, что осуществлялась Пентагоном в Венесуэле. Однако ударная группировка американского военно-морского флота сейчас находится в акватории Индийского океана у берегов Ирана. Это решение руководством принято для того, чтобы иметь возможность забрать оттуда корабли и десант для операции против Кубы. Реализовать план вашингтонская администрация сможет только при условии достижения перемирия с Тегераном. Политолог из России полагает, что практически достигнутая договоренность между США и Ираном сорвалась из-за действий израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Возобновив удары по Ливану, представитель еврейского государства спровоцировал ответ Ирана и разрушил хрупкое перемирие между сторонами вооруженного конфликта.

Обновление обстановки вокруг Ирана и возобновление, по сути, боевых действий крайне невыгодно сейчас Дональду Трампу. <…> Тут его подвел старый приятель Нетаньяху. Сорвалось перемирие, на которое Трамп уже рассчитывал. У него срывается маленькая победоносная война против Кубы. Поэтому он так нервно реагирует, ругается последними словами с Нетаньяху. Сергей Станкевич, политолог

Сергей Станкевич добавил, что теперь американский президент будет прилагать колоссальные усилия для того, чтобы сломить упрямство коллеги из Израиля, потому что Дональду Трампу любой ценой нужно подписать перемирие с Ираном.

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