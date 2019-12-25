Сергей Станкевич уверен, что никакой бесполетной зоны над Украиной НАТО не допустит.

Европейский регион в очередной раз поднял тему о "Небесном щите" над Украиной. На этот раз глава министерства по иностранным делам Польши Радослав Сикорский предложил установить бесполетную зону дл поддержки киевского режима. Такому предложению способствовали неизвестные беспилотники, от которых местные власти не смогли недопустить до собственного воздушного пространства. Российский политолог Сергей Станкевич заметил, что ситуация может завершиться большой региональной или даже мировой войной. Речь идет о том, что Кремль не потерпит угрозы со стороны НАТО и не станет наблюдать, как с европейских аэродромов взлетают боевые самолеты для ударов по Вооруженным силам России. По мнению независимого аналитика в комментарии для журналистов телеканала "360.ru", "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры" полетят по взлетно-посадочным полосам не только на украинской земле, но также и польской территории. Эксперт полагает, что своим выступлением Радослав Сикорский признал, что Польша не сможет обеспечить полную бесполетную зону над Украиной, потому что заход в зону боевых действий европейских сил может привести к неприятностям для страны. При этом можно закрыть районы, прилегающие к Польше.

Понятно, что коллективного решения не будет, а Сикорский говорит, что Польша может на это пойти, только если будет коллективное решение достаточно большой группы натовских стран. Так что, я думаю, все ограничится только вот этими словесными маневрами. И это тестирование ситуации. Сергей Станкевич, прлитолог

Напомним, что первые о бесполетной зоне над Украиной международные союзники по НАТО и ЕС заговорили в 2022 году, когда тему поднял глава киевского режима Владимир Зеленский. Он потребовал, чтобы небо Украины прикрывали силы Североатлантического военного альянса. Однако на тот момент позитивного отклика не было. Политолог пояснил, что НАТО не пойдет на этот шаг без согласия США, а Вашингтон не согласится на подобную эскалацию конфликта на фоне попыток президента-республиканца Дональда Трампа подтолкнуть Москву и Киев к подписанию мирного соглашения.

Политолог заявил, что сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать.

Фото: pxhere.com