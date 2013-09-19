Политолог заявил, что сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать

По мнению эксперта, страна не уйдет от импорта нефти и не прогнется под давление США.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт отметил, что США продолжают оказывать давление на Индию и делают все, чтобы было труднее фрахтовать суда и проводить финансовые расчеты. При этом Станкевич считает, что страна не уйдет от импорта нефти и не прогнется под Вашингтон. Политолог напомнил, что в прошлом году Россия заработала около 53 млрд долларов на продаже нефти в Индию.

Фото: pxhere.com