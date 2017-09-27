Полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Петербурге

Транспортная полиция Петербурга организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов. Инцидент произошел утром 14 мая в акватории судостроительного завода, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Топливо оказалось в воде из-за иностранного теплохода. Во время его бункеровки случился разлив нефти на верхнюю палубу из топливного патрубка. Все сведения переданы заинтересованным службам.

По данному факту сотрудниками Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. УТ МВД России по СЗФО

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО