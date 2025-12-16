Костин вложит 100 млрд рублей в концертный зал на Ново-Адмиралтейском острове

Основные расходы придутся на возведение зала, выкуп земли и перенос производств.

Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам, что строительство концертного зала на Ново-Адмиралтейском острове обойдётся не менее чем в 100 миллиардов рублей. Финансирование проекта обеспечит банк.

По словам Костина, точные объёмы строительства пока назвать сложно, так как проект очень затратный. Основные средства пойдут на сам концертный зал, а также на выкуп земли и перенос части действующих производств на основную территорию. Восстановление храма на острове, отметил глава банка, будет вестись исключительно за счёт частных пожертвований.

Андрей Костин подчеркнул, что ряд старых зданий на территории решено сохранить — не только из-за их исторической ценности, но и для преемственности с прошлым. В этих постройках планируется разместить музеи и другие культурные объекты. При этом Ново-Адмиралтейский мост, уточнил он, не является инициативой банка: он заложен в градостроительный план и строится на средства городского бюджета.

Костин назвал будущий культурный кластер одним из самых интересных объектов Петербурга, отметив, что столь масштабных проектов на островах города давно не реализовывалось. По его словам, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев активно поддерживает эту инициативу. Глава банка добавил, что в Петербурге ощущается острая нехватка театральных площадок, поэтому концертный зал спроектируют так, чтобы он подходил для оперных, балетных и симфонических постановок.

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Фото: Piter.TV