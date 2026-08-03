В Британии предрекли "сейсмические последствия" для внутренней политики Франции, ее отношениям с ЕС и отношения Европы к вооруженному конфликту на Украине.

Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен. Соответствующее заявление сделал британский представитель, бывший посол Лондона в Москве Иан Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies. Иностранный эксперт из Соединенного королевства пояснил зрителям программы, что европейским государствам сейчас не под силу поддерживать власти с Банковой улицы продолжительное время. В России же наоборот есть ресурсы продолжать вооруженный конфликт столько, сколько власти захотят этого.

Думаю, переломный момент <…> принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил в этих странах. Начнется все в следующем году с президентских выборов во Франции. У Ле Пен есть очень и очень хорошие шансы победить. Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля 2027 года. Также проведение второго тура при необходимости назначено на второе мая.

На Западе предложили пополнять ряды ВСУ освобожденными британскими преступниками.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies