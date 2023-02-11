Иан Прауд выступил в соцсетях с необычным предложением по украинскому кризису.

Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил высылать на украинскую территории преступников из Соединенного королевства, которых правительство в Лондоне планируют освободить из-за перегруженности тюрем. Соответствующее предложение с юмористическим посылом иностранец опубликовал в социальных сетях.

Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги. Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что местное издание Daily Star сообщило западной аудитории о том, что около 2,5 тысячи заключенных, в том числе более ста насильников, будут освобождены из британских тюрем из-за перегрузки исправительных учреждений. В январе 2026 года газета The Sun писала о том, что власти страны за год освободили досрочно 48,9 тысячи заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах. Такая работа проводится по экстренной схеме и условии, что правонарушители отбыли уже порядка 40 процентов от своего срока заключения. В британском министерстве юстиции признали факт того, что более ста заключенных ежегодно выпускаются на свободу по ошибке в Англии и Уэльсе.

Дипломат Прауд: Зеленский стремится к эскалации конфликта с Россией ради власти.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Ian Proud