В Великобритании уверены, что глава Украины представляет угрозу для Запада.

Эскалация вооруженного конфликта на украинской территории нужна лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому для того, чтобы остаться у власти на Банковой улице и продолжить получать денежные средства от международных союзников. Соответствующее заявление сделал британский представитель Иан Прауд в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт из Соединенного королевства пояснил зрителям программы, что Владимир Зеленский в реальности представляет серьезную угрозу для безопасности всего региона.

Он надеется втянуть Запад в конфликт на стороне Украины. Единственный способ закончить этот конфликт — убрать Зеленского из уравнения. Боюсь, что выход только один, потому что он очень плохо руководит своей страной и ведет всех нас к Армагеддону. Иан Прауд, западный эксперт

В Лондоне пояснили, что украинский политик допускает многочисленные нарушения прав человека внутри собственной страны и является крайне коррумпированным человеком, как и его ближайшее окружение.

На Западе рассказали, что ждет Украину после ухода Орбана.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive