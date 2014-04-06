Проспект Обуховской Обороны перекроют на три месяца из-за ограждения

Движение ограничат в Невском районе с 8 августа по 5 ноября.

В Невском районе Петербурга с 8 августа по 5 ноября ограничат движение транспорта в связи с установкой временного ограждения. Об этом сообщили в городской администрации.

Проезд будет затруднён по проспекту Обуховской Обороны — на участке от переулка Ногина до Большого Смоленского проспекта. Также ограничение коснётся Большого Смоленского проспекта на отрезке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты в объезд закрытых участков.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут прототип автоматизированного трамвая за 95 млн рублей.

Фото: Piter.TV