Проспект Обуховской Обороны перекроют на три месяца из-за ограждения

В Невском районе Петербурга с 8 августа по 5 ноября ограничат движение транспорта в связи с установкой временного ограждения. Об этом сообщили в городской администрации.
Проезд будет затруднён по проспекту Обуховской Обороны — на участке от переулка Ногина до Большого Смоленского проспекта. Также ограничение коснётся Большого Смоленского проспекта на отрезке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.
Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты в объезд закрытых участков.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут прототип автоматизированного трамвая за 95 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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