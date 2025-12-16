В Петербурге создадут прототип автоматизированного трамвая за 95 млн рублей

Горэлектротранс объявил конкурс на разработку системы беспилотного управления трамваем. Начальная стоимость контракта составляет 95 миллионов рублей, завершить работы планируется в течение 340 рабочих дней.

Петербургский "Горэлектротранс" объявил конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию прототипа автоматизированной системы управления трамваем. Начальная стоимость контракта составляет 95 миллионов рублей, завершить работы планируется в течение 340 рабочих дней.

Проект реализуется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, который действует в Петербурге и Москве и предусматривает использование высокоавтоматизированного рельсового транспорта (ВАРТС). Согласно техническому заданию, систему предстоит разработать на базе трамвая ЛТС 71-923М2 ("Богатырь-М") производства "ПК Транспортные системы" с установленной системой управления компании "Канопус". Используемый вагон должен быть выпущен не ранее 2022 года и уже не находиться на гарантийном обслуживании производителя.

Будущая система должна обеспечивать широкий набор функций: выявление препятствий на маршруте, распознавание дорожных знаков и сигналов светофоров, а также управление основными системами трамвая — тягой, дверями, сигналами и переводом стрелок.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)