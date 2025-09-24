В МИД России оценил последнюю рабочую встречу Кира Стармера с Владимиром Зеленским на должности премьер-министра Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер догадывается, какая судьба будет ждать местные истребители Gripen E в случае их передачи Вооруженным силам Украины. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 27 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Мероприятие было организовано на территории Ржева в Тверской области. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что Кир Стармер упомянул о намерении национального правительства в Лондоне изыскать для киевского режима порядка 300 миллионов фунтов на совместное со Швецией производство и поставку а армию Украины к 2029 году 16 новых боевых самолетов.

.... Gripen E, которые на треть состоят из английских компонентов. Он же, наверное, догадывается, какая судьба их ждет, если они будут использованы против Российской Федерации. Но на этом почему-то не зацикливался. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 16 июля в СМИ сообщалось, что Лондон предоставит 300 миллионов евро в качестве помощи Киеву для покупки 16 многоцелевых истребителей Gripen. Ранее профильные оборонные издания оценивали общую стоимость контракта по поставке 16 истребителей Gripen E для Украины в 2,2 миллиардов евро.

Захарова рассказала, кто запросил встречу Лаврова и Рубио.

Фото и видео: МИД России