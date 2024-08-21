Захарова рассказала, кто запросил встречу Лаврова и Рубио

В МИД России указали на то, что Вашингтон был заинтересован в мероприятии.

Запрос на встречу российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был со стороны вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление для журналистов ИС "Вести" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны прокомментировала рабочие переговоры, на которых дипломат из РФ подтвердил готовность к политико-дипломатическому и мирному урегулированию вооруженного конфликта на украинской территории. Дополнительно Сергей Лавров указал коллегам из Госдепа США на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима западным и иным вооружением.

Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова: они переназвали молдаван румынами и сказали, что нет молдавского языка.

Фото: МИД России