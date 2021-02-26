Росгвардейцы задержали на улице Турку подозреваемого в краже

Мужчина похитил товары из строительного магазина.

Во Фрунзенском районе Петербурга росгвардейцы обнаружили объявленный в розыск автомобиль и задержали подозреваемого в краже.

Находясь на маршруте патрулирования 10 августа, сотрудники вневедомственной охраны увидели разыскиваемую машину марки Kia на улице Турку. Иномарка использовалась при похищении товаров общей стоимостью порядка 15 тыс. рублей из сетевого строительного магазина.

За рулем был 33-летний местный житель, его доставили в 12-й отдел полиции для передачи инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти