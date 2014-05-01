  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте
Сегодня, 15:00
205
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте

0 0

Он долго рассматривал продукцию на стеллажах и выжидал, когда уйдут сотрудники и посетители.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

По данным надзорного ведомства, 1 июня фигурант зашел в торговый зал магазина на Новочеркасском проспекте. Он долго рассматривал продукцию на стеллажах и выжидал, когда уйдут сотрудники и посетители. Это произошло, и обвиняемый похитил женские духи и палетку теней. 

Общая сумма ущерба составила около 3 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист проник в дачный дом под Тосно и похитил телефон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии