Особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте

Он долго рассматривал продукцию на стеллажах и выжидал, когда уйдут сотрудники и посетители.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным надзорного ведомства, 1 июня фигурант зашел в торговый зал магазина на Новочеркасском проспекте. Он долго рассматривал продукцию на стеллажах и выжидал, когда уйдут сотрудники и посетители. Это произошло, и обвиняемый похитил женские духи и палетку теней.

Общая сумма ущерба составила около 3 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист проник в дачный дом под Тосно и похитил телефон.

Фото: Piter.TV