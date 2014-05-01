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Рецидивист проник в дачный дом под Тосно и похитил телефон
Сегодня, 12:40
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Рецидивист проник в дачный дом под Тосно и похитил телефон

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Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Полиция задержала мужчину, который ворвался в дачный дом в деревне Трубников Бор Тосненского района и ограбил жильцов. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, преступление было совершено вечером 5 августа. Злоумышленник взломал входную дверь, избил 36-летнего потерпевшего и его 75-летнюю мать, похитил мобильный телефон и скрылся. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, их состояние оценили как удовлетворительное. 

Накануне в Тосно поймали 42-летнего рецидивиста из Северной столицы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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