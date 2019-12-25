Вэнс не решил, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году

Вице-президент США заметил, что еще не строил планов на 2028 год.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью западному новостному агентству The Reuters о том, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.

Я по натуре человек, склонный откладывать дела на потом. Я действительно еще не особо об этом задумывался. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Ранее иностранные журналисты из газеты The Politico сообщали читателям о том, что участники закрытого мероприятия на полях проходившего в период с 9 по 10 сентября в Далласе штата Техас съезда Республиканской партии приветствовали Джей Ди Вэнса как следующего лидера Белого дома. А 7 августа действующий президент страны Дональд Трамп указал СМИ на то, что он пока не готов публично выступить за выдвижение Вэнса кандидатом на высший государственный пост на выборах 2028 года. Таким образом политический деятель прокомментировал публикацию газеты The Washington Post. В материале упоминалось, что Дональд Трамп якобы в частном порядке говорил спонсорам Республиканской партии о том, что желает своим преемником видеть именно Джей Ди Вэнса.

Вэнс признал, что не знает, к чему приведет конфликт с Ираном.

Фото: YouTube / PowerfulJRE