Вэнс признал, что не знает, к чему приведет конфликт с Ираном

В США не стали прямо говорить о том, как вице-президент хотел бы изменить взаимодействие с Ираном.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал то, что в настоящее время точно не знает, к какому именно исходу приведет вооруженный конфликт с Ираном. Соответствующий комментарий сотрудник вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе сделал в эфире подкаста журналиста Джо Рогана. Политический деятель ушел от ответа на вопрос о том, как бы он лично поступил в ситуации с властями из Тегерана на Ближнем Востоке. Он сослался на слова лидера Белого дома о том, что Джей Ди Вэнс относится к проблеме "с меньшим энтузиазмом".

Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений... Моя задача - дать президенту лучший совет, какой только могу. Думаю, он уже немного рассказал о том, каким был этот совет. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

По мнению Джей Ди Вэнса, на данном этапе США одновременно используют экономическое давление и стимулы, а также ведут мирные переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства.

Вице-президент США предложил Украине не пытаться наступать.

Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE