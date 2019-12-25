Захарова назвала настоящим терактом атаку Киева на судно Ирана в Каспийском море

В МИД России прокомментировали удар ВСУ по кораблю из Ирана.

Атака киевского режима на иранское торговое судно в Каспийском море является настоящим терактом. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это настоящий теракт. Современным языком - теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики - это теракт, который произрос из возрождающейся практики мирового пиратства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik