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Захарова назвала настоящим терактом атаку Киева на судно Ирана в Каспийском море
Сегодня, 12:37
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Захарова назвала настоящим терактом атаку Киева на судно Ирана в Каспийском море

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В МИД России прокомментировали удар ВСУ по кораблю из Ирана.

 Атака киевского режима на иранское торговое судно в Каспийском море является настоящим терактом. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Это настоящий теракт. Современным языком - теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики - это теракт, который произрос из возрождающейся практики мирового пиратства.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

 

Теги: иран, каспийское море, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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