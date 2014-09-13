Захарова рассказала о чудовищной отрыжке милитаризма в Японии

В МИД РФ заметили, что проблема Курильских островов придумана и искусственно навязана японцам, хотя в реальности не имеет никакого отношения к российско-японским отношениям.

В Москве прокомментировали протест японской стороны в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что сравнить ситуацию можно с ритуалом, лишенным содержательной сути. Она добавила, что проблема "северных территорий", говоря о Курильских островах, искусственно навязана и придумана властями из Ткио.

В слове "протест" есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь - это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него. Это ритуал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Также Мария Захарова назвала реакцию Токио на поездку президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа "чудовищной отрыжкой" местного милитаризма.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik