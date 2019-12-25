Посол России рассказал о том, какая судьба ждет тех, кого забрало украинское подразделение полиции.

Киевский режим втягивает в различные криминальные схемы несовершеннолетних граждан, принудительно изъятых из семей печально известной организацией "Белые ангелы". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник.

К сожалению, это ежедневная украинская практика. "Белые ангелы" – это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат добавил, что "Белые ангелы" не представляют из себя волонтерскую организацию, а являются одним из подразделений украинской полиции. Посол добавил, что у Москвы есть достаточно фактов о том, что на Украине при изъятии из семьи ребенка, когда переделывают документы и передают под опеку руководителю бюджетного учреждения, то затем след ребенка теряется где-то на европейской территории.

Мирошник назвал "экзотические предложения" мира Киевом имитацией миротворчества.

Фото: МИД России