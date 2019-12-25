Петербуржцы смогут выбирать способ возврата товаров с маркетплейсов

При получении бракованного товара покупатель сможет предъявить требование через функционал платформы.

Новые обязанности для маркетплейсов начнут действовать в России с 1 октября для усиления защиты прав потребителей. В частности, в силу вступит закон о платформенной экономике, сообщил ТАСС.

Маркетплейсы должны будут обеспечить на своих платформах возможность предъявлять продавцу данные о браке. Если заказ доставили с использованием логистической инфраструктуры, то покупатель сможет вернуть товар продавцу через предусмотренный механизм.

Также может появиться возможность возврата потребителю денежных средств, которые он заплатил за товар, используя площадку маркетплейса. Кроме того, с 1 октября на торговых онлайн-площадках будет запрещено размещать сведения о продаже изъятой из оборота продукции.

После того, как закон вступит в силу, маркетплейсы обяжут размещать карточки товаров, в которых содержится информация о сертификатах соответствия, декларациях, свидетельствах о государственной регистрации продукции.

Ранее мы сообщали, что российские маркетплейсы должны будут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России".

Фото: сайт Wildberries