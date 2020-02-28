Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях "Почты России"

В Минцифры России сообщили о нововведениях по проекту модернизации структуры "Почты России".

Российские маркетплейсы должны будут открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях "Почты России",либо направлять заказы клиентов напрямую туда. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по цифровому развитию страны. Известно, что речь идет о компаниях, включенных в государственный реестр цифровых платформ. Такая мера поддержки профильной отрасли содержится в новом законопроекте. Документ содержит в себе предложения по модернизации структуры и расширении доступных для граждан сервисов. Также известно, что россияне будут получать квитанции на жилищно-комунальные услуги на "Госуслугах". Однако для пенсионеров специалисты из "Почты России" сохранят доставку бумажных платежных документов. Законопроект о мерах поддержки "Почты России" предусматривает то, что организация станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов гражданам и бизнес-индустрии.

Документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Речь идет о ситуациях, когда согласно федерльному закону документы можно получать на "Госуслугах" или по электронной почте.

Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России".

