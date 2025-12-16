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Полиция задержала налётчика с пневматом на проспекте Пятилеток
Сегодня, 12:11
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Полиция задержала налётчика с пневматом на проспекте Пятилеток

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Он угрожал прохожему.

Вечером 13 июня в полицию Невского района поступило сообщение от 57-летнего петербуржца. Мужчина рассказал, что около 17:00 у дома 5 по проспекту Пятилеток неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у него деньги. После отказа налетчик скрылся.

Наружные наряды полиции были ориентированы на розыск злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 3 по проспекту Пятилеток по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего неработающего мужчину. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее PIter.TV сообщал, что женщина погибла на КАД, забыв выставить знак аварийной остановки.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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