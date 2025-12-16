Полиция задержала 14 подростков-мотоциклистов в Красногвардейском районе

Шумная сходка не осталась незамеченной.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прошёл совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и Специального полка полиции. Поводом послужили жалобы местных жителей на шумную сходку любителей мототехники, которая нарушила покой и сон горожан.

В результате рейда 14 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции Красногвардейского района. В отношении родителей всех подростков-нарушителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Полицейские установили, что 12 водителей управляли транспортными средствами без прав. Один из задержанных ранее был лишён водительских прав — в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или без прав). У одного из нарушителей обнаружено страйкбольное оружие.

Всего правоохранители изъяли порядка 28 единиц мототехники. 15 из них отправлены на спецстоянку из-за подозрений в изменении идентификационных номеров (VIN). Кроме того, будет привлечён к ответственности организатор сходки: на него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Госавтоинспекция напоминает, что подобные профилактические рейды будут проводиться регулярно для обеспечения безопасности и порядка на дорогах.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области