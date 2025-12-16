В Новолисино задержали троих жителей Кузбасса за стрельбу по Lada Vesta

Все они ранее судимы.

В субботу, 13 июня, в 23:39 в полицию Тосненского района Ленинградской области поступил звонок от очевидца. Сообщалось, что на улице Заводской в деревне Новолисино неизвестные стреляют по припаркованному автомобилю. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате выстрелов из неустановленного оружия повреждено боковое водительское стекло автомобиля Lada Vesta. Владелец транспортного средства написал заявление.

Полицейские задержали подозреваемых прямо на месте происшествия — в доме 5 по улице Заводской. Ими оказались трое ранее судимых разнорабочих из Кемеровской области в возрасте от 34 до 48 лет. Все они доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), они помещены в специальное помещение для задержанных лиц. Никто из троих не признал себя владельцем оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала налётчика с пневматом на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.TV