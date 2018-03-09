Семья убитого мальчика Паши из Петербурга получила сертификат на дом или квартиру

Родные Паши Т. выбирают между домом и квартирой.

Семья убитого девятилетнего Паши Т. из Петербурга получила сертификат на улучшение жилищных условий. Об этом ТАСС сообщил юрист семьи Никита Сорокин.

Учитывая количество детей, родным мальчика полагается дом или квартира. Сейчас они выбирают вариант вместе с риелтором. По словам Сорокина, решение сложное: пока неизвестно, будет это дом или квартира и в каком районе. Юрист добавил, что риелторы помогают бесплатно, а органы опеки активно поддерживают семью и фильтруют анонимные жалобы.

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Фото: Piter.TV