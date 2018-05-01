В Санкт-Петербурге ищут пропавшего три дня назад адвоката

Последний раз мужчина выходил на связь 10 августа.

Адвокат Шамиль Ахаев исчез в Северной столице три дня назад. Информацию о поисках разместили на странице поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".

Уточняется, что о местонахождении 44-летнего мужчины ничего не известно с начала недели. На момент исчезновения он был одет в синие джинсы, темно-синюю футболку и серо-бежевые туфли. Согласно ориентировке, которую опубликовали волонтеры, рост пропавшего 176 сантиметров, телосложение нормальное, у него седые волосы и зеленые глаза.

Шамиль Ахаев является действующим адвокатом Невской коллегии адвокатов Петербурга. Адвокатский статус ему присвоили 16 лет назад. До сих пор информация о его местонахождении остается неизвестной.

Ранее мы сообщали, что пропавшего в Сестрорецке пенсионера нашли живым.

Фото: ВКонтакте/пресс-служба ПСО "Северо-Запад"